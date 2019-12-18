Катастрофа МН17: Цемах подал циничный иск против Украины в ЕСПЧ

Бывший террорист "ДНР" Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к катастрофе рейса МН17 на Донбассе, подал иск в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов.

Об этом сообщил российский адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы фигуранта дела, передает ТАСС.

"Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий", – сказал правозащитник.

Цемах подал циничный иск против Украины в ЕСПЧ Радио Свобода

По его словам, в иске Цемах обращает внимание на обстоятельства его "похищения" и содержания в СИЗО в Киеве. Кроме того бывший террорист заявил, что к нему якобы применяли в камере психотропные препараты.

"Все это вопиющие нарушения прав человека", – заверил Кучерена, уточнив, что обвинения направлены в сторону спецлужб Украины и Нидерландов, которые расследуют громкое дело.

Напомним, ранее адвокат рассказал, что Цемах сам попросил его защищать и признался, что ему якобы делали подозрительные уколы в Киеве.

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