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18 декабря • обновлено в 18:48
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Катастрофа МН17: Цемах подал циничный иск против Украины в ЕСПЧ

2.2т
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Бывший террорист "ДНР" Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к катастрофе рейса МН17 на Донбассе, подал иск в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов.

Об этом сообщил российский адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы фигуранта дела, передает ТАСС.

"Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий", – сказал правозащитник.

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Цемах подал циничный иск против Украины в ЕСПЧ

Цемах подал циничный иск против Украины в ЕСПЧ

Радио Свобода

По его словам, в иске Цемах обращает внимание на обстоятельства его "похищения" и содержания в СИЗО в Киеве. Кроме того бывший террорист заявил, что к нему якобы применяли в камере психотропные препараты.

"Все это вопиющие нарушения прав человека", – заверил Кучерена, уточнив, что обвинения направлены в сторону спецлужб Украины и Нидерландов, которые расследуют громкое дело.

Напомним, ранее адвокат рассказал, что Цемах сам попросил его защищать и признался, что ему якобы делали подозрительные уколы в Киеве.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Теги
Боинг МН17 Европейский суд по правам человека
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Сильный ход.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Смешно, в первые сутки, всё было известно. Санкции наложены, справедливо. Россия не отвертится, от гнева всего цивилизованного человечества.
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Платоненко Вячеслав
Платоненко Вячеслав
К Денис,
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0
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К Денис
К Денис
Goncharov Costa, не ответится Украина, так правильнее)) и истина
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