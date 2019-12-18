Катастрофа МН17: Цемах подал циничный иск против Украины в ЕСПЧ

Бывший террорист "ДНР" Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к катастрофе рейса МН17 на Донбассе, подал иск в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов.
Об этом сообщил российский адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы фигуранта дела, передает ТАСС.
"Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий", – сказал правозащитник.
Цемах подал циничный иск против Украины в ЕСПЧ
Радио Свобода
По его словам, в иске Цемах обращает внимание на обстоятельства его "похищения" и содержания в СИЗО в Киеве. Кроме того бывший террорист заявил, что к нему якобы применяли в камере психотропные препараты.
"Все это вопиющие нарушения прав человека", – заверил Кучерена, уточнив, что обвинения направлены в сторону спецлужб Украины и Нидерландов, которые расследуют громкое дело.
Напомним, ранее адвокат рассказал, что Цемах сам попросил его защищать и признался, что ему якобы делали подозрительные уколы в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
В сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Он стал участником обмена пленными по формуле 35 на 35.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
11 сентября дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.
Статус Цемаха в деле о катастрофе МН17 изменили из свидетеля на подозреваемого.
Нидерланды обратились к России с просьбой разыскать Цемаха.
Позже Цемах рассказал в интервью бывшему главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому о "похищении" и катастрофе МН17.
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