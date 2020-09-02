Меркель: Навальный – жертва преступления, его хотели заставить молчать

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала российского оппозиционера Алексея Навального жертвой преступления, заявив, что его "хотели заставить молчать".
С таким заявлением она выступила после информации военных токсикологов Германии о том, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
Главное из заявления Меркель:
Яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может
Попытка отравления Навального удручает, э
то преступление против основных ценностей
Навальный стал жертвой преступления, к
то-то пытался закрыть ему рот
Москва должна ответить на вопросы о произошедшем с Навальным
Германия доложит о ситуации партнерам по ЕС и НАТО
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