"Меня прозвали маньяком": Туск объявил Россию стратегической проблемой ЕС

Председатель европейского совета Дональд Туск сообщил, что все пять лет работы на своем посту убеждал лидеров Евросоюза в том, что Россия является "стратегической проблемой".

Об этом он заявил в своем выступлении в Бельгии, пишут "Известия". Отметим, что на саммите G7 в Биаррице Дональд Туск также активно высказывался против возвращения России в состав сообщества.

Дональд Туск independent.co.uk

"Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать, что Россия – это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме", – заявил Туск.

При этом в августе 2019 года Туск утверждал, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит Группы семи (G7).

"Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7", — сказал Туск.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Дональд Туск заявил, что мировое сообщество должно помогать слабым, если на них напали сильные, как в случае с Украиной.

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