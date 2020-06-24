Мексику всколыхнуло мощное землетрясение: есть жертвы, объявлена угроза цунами. Фото и видео

В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погиб как минимум один человек и двое получили травмы.

Эпицентр находился в океане неподалеку от города Оахака-де-Хуарес в штате Оахака. Толчки ощущались также в столице страны – Мехико, пишет Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,4

Как уточняет Геологическая служба США, эпицентр находился на глубине 26 км в 69 км к северо-востоку от города Почутла.

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,4

Местный житель Мигель Канделария рассказал, что работал дома за компьютером в городе Оахака Джучитан, когда земля начала дрожать. Он выбежал на улицу с родственниками, но им пришлось остановиться посреди улицы, поскольку тротуар прогнулся и закачался. "Мы не могли ходить... улица была как жевательная резинка", – отметил он.

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,4

Была объявлена угроза цунами для Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,4

Власти Мексики отметили, что оно может возникнуть в радиусе 1000 км от эпицентра землетрясения. Жителям страны рекомендовано держаться подальше от береговой линии.

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,4

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,4

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,4

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,4 Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в южной части Перу 31 мая зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 6 и 4,5. Первое землетрясение произошло в 32 км от перуанского города Лампа. Очаг толчков залегал на глубине 153 км.