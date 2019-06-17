Мэй может первой в Европе простить Путина: что известно

И. о. премьер-министра Великобритании Тереза Мэй рассматривает возможность личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии, который состоится 28-29 июня.

Как пишет Reuters, переговоры должны положить начало "оттепели" в отношениях двух стран до прихода к власти нового премьера.

По данным СМИ, встреча с российским лидером будет иметь место только в случае конкретной цели. " встреча не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной, а повестка дня - достижима", - отмечается в сообщении.

Мэй и Путин bbc.com

Отношения Великобритании и РФ резко ухудшились после отравления полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В попытке убийства Скрипаля Мэй обвинила Россию, которая отрицает причастность к данному инциденту.

Союзники Британии в Европе и США встали на сторону Мэй, после чего последовали санкции и самая масштабная со времен холодной войны высылка российских дипломатов, на что РФ также ответила высылкой западных дипломатов.

Последняя встреча Путина и Мэй состоялась на саммите G20 в Аргентине в ноябре 2018 года, когда президент РФ подошел к премьеру Великобратинаии неофициально.

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