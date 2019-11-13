Массовое вымирание: ученые дали страшный прогноз человечеству на 2020 год

Британские ученые из Оксфордского университета сообщили, что у человечества есть шанс вымереть в 2020 году.

Шансы данного страшного прогноза составляют 1 к 14 тысячам, пишет The Daily Mail.

"Человечество сталкивается с большим риском вымирания в следующем году, чем отдельный человек с риском быть атакованным акулой или быть пораженным молнией, утверждают ученые. Как установили исследователи, вероятность, что человеческий род вымрет от естественных причин в любой последующий год, составляет 1 к 14 тысячам", – говорится в материале.

Согласно подсчетам ученых, вероятность гибели человечества гораздо выше, чем шанс отдельного человека получить удар молнией (1 к 700 тыс.), подвергнуться нападению акулы (1 к 650 тыс.) или даже встречаться с супермоделью (1 к 880 тыс.).

"Как показало моделирование, даже если люди переключались на использование возобновляемых источников топлива, чтобы спастись от вымирания, ущерб порой все равно было таким, чтобы привести к гибели", – отмечали ученые.

Исследователи подчеркнули, что при полномасштабной катастрофе планета становится "слишком чувствительной, чтобы восстановиться от ущерба, нанесенного ее жителями, что ведет к стремительному уничтожению всей разумной жизни".

Массовое вымирание Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что через 100 лет на Земле не останется насекомых, и планету настигнет шестая волна вымирания.

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