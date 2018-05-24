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Массовое убийство в России: опубликовано первое видео

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В сети опубликовано первое видео с места стрельбы в российской Якутии, в результате которой погибли пять человек.

Кадры на своем YouTube-канале обнародовал Следственный комитет России. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места массового убийства.

Трагедия произошла в селе Булгунняхтах в Хангаласском районе Якутии. Местный житель Александр Новиков в результате ссоры из ружья застрелил пятерых односельчан, в том числе одного ребенка, а потом застрелился сам.

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Известно, что нападавший проживал в селе в полном одиночестве порядка 10 лет. По словам местных жителей, его считали психически неустойчивым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая в США произошло массовое убийство: среди жертв были маленькие дети.

Место
Россия
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