На фото (июль 1980 г.) Терри Фокс бежит в окровавленных шортах во время Марафона надежды через Канаду. Он бежал на протяжении 143 дней, пока не умер.

Терри Фокс родился в Канаде в 1958г. В 1977 году Терри стал чувствовать боль в правом колене, у него был диагностирован рак кости. Медики вынуждены были ампутировать ему правую ногу выше колена. Три года спустя молодой атлет принимает решение пробежать через всю страну от океана до океана. Цель пробега — сбор пожертвований на исследования онкологических заболеваний. При организации "Марафона надежды" он мечтал собрать по одному доллару с каждого канадского гражданина. Больше года он ежедневно тренировался, потому как хорошо понимал, что даже здоровому человеку такую дистанцию не одолеть без предварительной подготовки.

Терри Фокс начал "Марафон надежды" 12 апреля 1980 года, окунув ногу в Атлантический океан, и намеревался окунуть её второй раз уже в Тихий океан в Ванкувере. Он пробегал в среднем 42 км в день, но болезнь прогрессировала, и он бежал, испытывая постоянную боль, с протезом вместо ноги. Лишь огромная сила воли и стремление помочь миллионам собратьев по несчастью двигали его вперед.

Он не смог завершить марафон. Рак распространился на лёгкие, и Терри Фокс был вынужден прервать дистанцию 1 сентября 1980 года. Он остановился рядом с городом Тандер-Бей (на севере провинции Онтарио) после 143 дней беспрерывного марафона, пробежав 5 373 км через провинции Ньюфаундленд, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда, Нью-Брансуик, Квебек и Онтарио. Через десять месяцев, не дожив до своего 23-летия, Терри скончался.

К февралю 1981 года было собрано чуть больше 24 миллиона долларов, но, самое главное, он сумел привлечь внимание широкой общественности. Теперь в Канаде и еще более чем 50 странах мира ежегодно проводятся благотворительные пробеги имени Терри Фокса в фонд пожертвований на исследование онкологических заболеваний. Terry Fox Run занесен в книгу рекордов как самая большая одиночная кампания по сбору средств в мире.

Через 25 лет развития "Фонд Терри Фокса" вырос до 360 млн. долларов, так что с помощью миллионов людей усилия Терри Фокса не пропали даром.