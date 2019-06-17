Макрон внезапно заступился за Путина после встречи с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Париж не хочет допустить полного выхода России из Совета Европы.

Своей позицией поделился он в понедельник, 17 июня, на совместной пресс-конференции, передает "Европейская правда".

"Мы начали процесс консультаций для того, чтобы вернуть Россию. Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что мы считаем, что это будет вредить прежде всего интересам граждан России, мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права", – заявил Макрон.

Зеленский и Макрон

По словам французкого президента, Франция придерживается мнения, что санкции против России следует продолжать, пока с ее стороны не будут выполнены все условия.

"Но что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству – это означает возможность подавать иски на российское государство. И если Россия будет исключена из Совета Европы, все это станет невозможным", – пояснил Макрон.

Эммануэль Макрон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон заявил, что Франция готова провести встречу в "нормандском формате".

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