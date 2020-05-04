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4 мая • обновлено в 22:17
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Макрон призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всей планете

1.5т
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Вакцина от коронавируса COVID-19, разработка которой ведется международными усилиями, должна стать доступной всем странам.

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С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон во время видеоконференции по сбору средств на борьбу с инфекцией, передает "Интерфакс-Украина".

"Каждый за себя – это ошибка!" Макрон призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всей планете

"Мы стремимся ускорить исследовательскую работу по методам лечения и вакцине, хотя и знаем, что это потребует времени. В центре этой инициативы лежит решение, которое мы должны коллективно взять на себя, что эта вакцина, когда она будет изготовлена, станет всемирным общественным достоянием. То есть она не будет принадлежать кому-то, она будет принадлежать всем", – подчеркнул он.

Он добавил, что тактика "каждый за себя" в условиях пандемии является ошибочной. "Мы сможем окончательно выйти (из кризиса) только совместно", – сказал Макрон.

По мнению президента Франции, для этого необходимо сотрудничества в рамках ЕС, а также международное сотрудничество стран, фондов и частных партнеров.

В свою очередь мировые лидеры пообещали, что на борьбу с коронавирусом выделят 7,4 млрд евро.

"Всего за несколько часов мы коллективно обещали 7,4 млрд евро на вакцины, диагностику и лечение от COVID-19. Это поможет начать беспрецедентное глобальное сотрудничество", – заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил о прорыве в создании вакцины от коронавируса. Он уточнил, что она может быть создана уже к концу 2020 году.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Франция
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