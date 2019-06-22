"Майдан" в Грузии: международник раскрыл истинные мотивы конфликта

Организаторы Межпарламентской ассамблеи православия, которая привела к массовым протестам в Грузии, не учли, как простые грузины относятся к властям России.

Эксперт по вопросам международных отношений Антон Кучухидзе в эфире ObozTV раскрыл суть конфликта.

"Природа событий в Грузии очень сложная, тут есть протокольная часть, а есть внутриполитическая, двухсторонняя на уровне Грузия-РФ", – отметил Кучухидзе.

"С точки зрения протокола, это действительно было заседание Межпарламентской ассамблеи православия, которую возглавляет депутат Государственной Думы РФ. Он оказался в кресле главы парламента Грузии. Это был международный форум, протокольная часть, то есть реально грузинская сторона по протоколу ему это предложила", – объяснил он.

По словам эксперта, организаторы этого заседания "не учли сложности, которые есть в международных отношениях и отношении своего населения к власти РФ".

"Надо понимать, что грузины относятся негативно к не русским, а к политике Кремля и РФ как политической институции. Соответственно, они получили свой резонанс. Я убежден в том, что был абсолютно стихийный порыв населения, которое высказало свое неудовольствие, потому что многих грузин коснулась и первая, и вторая война с РФ... Это все близко непосредственно людям", – подчеркнул Кучухидзе.

Как отметил международник, оппозиционные грузинские политики "выкручивают эту тематику в свою пользу для того, чтобы обвинить действующую власть Грузии в пророссийскости".

Кучухидзе также высказал мнение, что отставка спикера грузинского парламента снизит напряжение в обществе и станет "жестом извинения и исправления ситуации".

"Больше таких ошибок грузинская власть не сделает, потому что даже внутри правящей партии было очень много критики относительно того, что по протоколу не все продумали до конца", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения российской делегации в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну протестов.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

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