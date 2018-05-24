"Лживая история": у Трампа отреагировали на фейк о деньгах Порошенко

Личный адвокат президента США Майкл Коэн опровергает появившуюся информацию о том, что посредники президента Украины Петра Порошенко заплатили деньги для организации первой встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.

"Эта история совершенно лжива", − написал Коэн в текстовом комментарии агентству Reuters, сообщает УНИАН.

Отмечается, что Белый дом не сразу отреагировал на запрос агентства о предоставлении комментариев.

Reuters отмечает, что в Администрации президента Украины опровергли статью ВВС и назвали распространенные сообщения на эту тему "вопиющей ложью, клеветой и фейком".

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, недавно вошедший в команду личных адвокатов Трампа, также прокомментировал скандальные заявления, пишет Business Insider.

Джулиани отметил, что ничего не знает о выплате адвокату Трампа Майклу Коэну за организацию встречи двух президентов, о которой сообщила телерадиокомпания BBC. Но он добавил, что у него "нет причин не верить" Коэну, который отрицает эту информацию.

"Платежи могут быть легко доказаны, поэтому было бы глупо отрицать это, если бы это произошло", - сказал Джулиани. "И он (Коэн) никогда не регистрировался как иностранный агент. И насколько я знаю, никогда не выступал как таковой", - добавил он

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Порошенко анонсировали новую встречу с Трампом.