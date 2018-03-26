Я почти не мог спать ночью, думая о Кемерове. Как дети умирали в закрытом кинозале, задыхались там, прощались с родными по интернету. Как, как можно было закрыть эти двери? Как теперь я сам смогу провести в кино детей?

53 человека - и поиски не закончены. Какими словами тут можно поддержать близких погибших, как бесполезны все соболезнования.

Мы соболезнуем год от года. То же самое было в "Хромой лошади" - и ничего не изменилось. Только усилился цинизм.

Что показывал телевизор, пока вся страна следила за хроникой трагедии? - Славил Путина. Чем даже сейчас занимаются госагентства? - Цитируют Захарова с какой-то очередной местью Англии.

Люди ли вы? Я даже могу понять, когда вы воруете, - но когда вы просто не можете посочувствовать? Просто заткнуться хотя бы ради траура.

А Тулеев, родственница которого сама погибла на пожаре, не приехал туда, чтобы не мешать пожарным своим кортежем. Кортежем! Господи, как?

И в который раз сейчас нашли стрелочников: каких-то номинальных директоров. А МЧС, которое вместо пожарной безопасности занято взятками, как всегда, ни при чем. И связи никто не увидит.

"Не время говорить о причинах трагедии?" - Время. Ужас и скорбь от нее должны наконец-то стать поводом для изменений, чтобы нас в следующий раз не заперли в горящем кинотеатре. Но ведь запрут. Близким выплатят по миллиону и продолжат свою вакханалию по телевизору.

Как же это невыносимо - так жить. Думать о погибших и понимать, что уже поздно.