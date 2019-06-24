Люди в страхе убегали: на Италию обрушилось землетрясение

Вечером, 23 июня в Италии недалеко от Рима прошло землетрясение магнитудой 3,7 баллов.

Как сообщает Еxpress, в итальянской столице экстренные службы получали множество звонков от встревоженных граждан. Однако сообщений об ущербе или пострадавших не поступало.

По информации Национального института геофизики и вулканологии, очаг землетрясения залегал на глубине девяти километров в районе города Колонна.

"Мы проводим проверки, потому что некоторые здания в центре повреждены. Люди были чрезвычайно напуганы, они вышли на улицы", – сообщил мэр Колонны Фаусто Джулиани

Сообщается, что из-за землетрясения в римском метро в целях предосторожности было приостановлено движение составов по зеленой линии С, которая ведет к восточной окраине столицы.

Отметим, что район Колли Альбани, где было зафиксировано землетрясение, имеет средне-высокую сейсмическую опасность, однако исторически землетрясения с очень высокими магнитудами здесь никогда не происходили. Самое сильное зарегистрированное за всю историю наблюдений землетрясение датируется 1806 годом, с оценочной магнитудой 5,6.

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Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции произошло землетрясение магнитудой 5.1, которое отнесли к умеренным.

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