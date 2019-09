Людей эвакуировали, школы закрыли: во Франции пожар на химзаводе поставил под удар 13 городов. Фото и видео ЧП

В ночь на четверг, 26 сентября, в городе Руан на севере Франции произошел масштабный пожар на химическом заводе.

Об этом сообщает DW (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца)

Пожар на заводе Lubrizol, который производит специальные химикаты, начался примерно в 2:40 ночи. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Отмечается, что префект департамента запустил специальный план вмешательства и принял решение об эвакуации населения в радиусе 500 метров вокруг предприятия.

В результате инцидента французские власти закрыли школы и садики в 13 городах вблизи Руана.

Забили тревогу также из-за опасности загрязнения реки Сена. Власти инициировали проведение анализов воды и воздуха. Жителей же предупредили о необходимости мыть овощи и фрукты.

"Нет элемента, который заставляет нас верить, что дым вреден", – прокомментировал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанера.

Terrifying sight of a fire after after massive explosions at the #Lubrizol plant that manufactures very toxic chemicals, in my home city of #Rouen. pic.twitter.com/4KHhmNpEWo