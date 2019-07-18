"Лукашенко уперся рогом, но боится": в Беларуси высказались о союзе с Россией

Александр Лукашенко выступает против союза с Россией, однако она оказывает колоссальное давление на президента Беларуси.

Об этом рассказал белорусский аналитик Игар Тышкевич в Facebook по итогам встречи лидера государства с главой РФ Владимиром Путиным.

"Лукашенко "уперся рогом". Лукашенко молодец? Нет, такая позиция обусловлена, естественно, его страхом за себя, за своих близких. Но такая позиция стала возможна благодаря изменениям в белорусском обществе - идет смещение ценностей - процесс, которому на определенном этапе аккуратно начала подыгрывать и власть", - написал он.

При этом, по его словам, "белорусско-российская интеграция продолжается".

"О ней, её перспективах и том, что вот-вот начнётся этап практической реализации договорённостей, будем рассуждать ещё долгие годы", - добавил Тышкевич.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить стратегию действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.

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