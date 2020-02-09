Лукашенко сдался? Выяснилось, о чем президент Беларуси договорился с Путиным

Беларусь готова покупать российскую нефть по мировым ценам, как этого "требовал" президент страны Александр Лукашенко.

Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, передает "Белта". По его словам, в частности, их сторона в ходе переговоров четко дала понять, что им не нужно от Путина никаких "специальных эксклюзивных условий".

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяного рынка, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать ее по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Этого же в течение всех переговоров неоднократно требовал наш президент, белорусская сторона", – сообщил он.

Лукашенко договорился с Путиным о новой цене на нефть

Крутой отметил, что Беларусь хочет покупать нефть по мировым котировкам и не хуже. Он также заверил, что президент России Владимир Путин согласился с таким подходом.

"Более того, он пообещал, что российское правительство предоставит всевозможное содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше", – подчеркнул вице-премьер Беларуси.

Крым этого, он добавил, что теперь за базовый вариант цены российского газа для Белоруссии определено на уровне 127 долларов за 1 тысячу кубометров при поставках в марте-декабре 2020 года. Также чиновник отметил, что в ближайшее время Минск и Москва продолжат переговоры по газовым вопросам, одновременно возможна и определенная коррекция принятых решений.

"Профильные министры совместно с Газпромом в ближайшие недели продолжат переговоры. Возможно, случится небольшая корректировка. Но в целом я думаю, что здесь договоренности достигнуты. Стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании тех расчетов, которые есть на сегодняшний день", – подытожил Крутой.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что в 2019 году его страна потеряла около $330 млн из-за "налогового маневра" России, освободив российских продавцов нефти от части пошлин.

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