Лукашенко пришел на выборы с сыном: встречали гармошкой и цветами. Видео

Александр Лукашенко проголосовал на выборах.
Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах. Он пришел на участок, который расположен в Национальном университете физического воспитания.
Судя по кадрам, обнародованных телеканалом "Беларусь 24", Лукашенко встречали с цветами и музыкальным сопровождением – музыканты играли на гармошке (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
На участке, где голосовал Лукашенко, играла гармошка Скриншот видео
Президента Беларуси встретили с цветами Скриншот видео
На выборы с Лукашенко приехал его сын Коля Скриншот видео
Примечательно, что на голосование президент Беларуси как всегда приехал со своим сыном Николаем. Однако в кабинку для голосования отправился сам.
Ставя подписи в документах, Лукашенко улыбался и шутил с членами избирательной комиссии. Судя по звуку на видео, в зале присутствовало множество фотокорреспондентов, которые ожидали Лукашенко на участке.
Александр Лукашенко шутил с членами избирательной комиссии Скриншот видео
Президент Беларуси проголосовал на выборах Скриншот видео
Лукашенко встретили с цветами Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 августа в Беларуси стартовали выборы президента страны. Накануне в Минск стянули военную технику, правоохранителей перевели на усиленный вариант службы.
В выборах участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, жена оппозиционера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.