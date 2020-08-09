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Лукашенко пришел на выборы с сыном: встречали гармошкой и цветами. Видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
1,3 т.
Александр Лукашенко проголосовал на выборах

Александр Лукашенко проголосовал на выборах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах. Он пришел на участок, который расположен в Национальном университете физического воспитания.

Судя по кадрам, обнародованных телеканалом "Беларусь 24", Лукашенко встречали с цветами и музыкальным сопровождением – музыканты играли на гармошке (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На участке, где голосовал Лукашенко, играла гармошка

На участке, где голосовал Лукашенко, играла гармошка Скриншот видео

Президента Беларуси встретили с цветами

Президента Беларуси встретили с цветами Скриншот видео

На выборы с Лукашенко приехал его сын Коля

На выборы с Лукашенко приехал его сын Коля Скриншот видео

Примечательно, что на голосование президент Беларуси как всегда приехал со своим сыном Николаем. Однако в кабинку для голосования отправился сам.

Ставя подписи в документах, Лукашенко улыбался и шутил с членами избирательной комиссии. Судя по звуку на видео, в зале присутствовало множество фотокорреспондентов, которые ожидали Лукашенко на участке.

Александр Лукашенко шутил с членами избирательной комиссии

Александр Лукашенко шутил с членами избирательной комиссии Скриншот видео

Президент Беларуси проголосовал на выборах

Президент Беларуси проголосовал на выборах Скриншот видео

Лукашенко встретили с цветами

Лукашенко встретили с цветами Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 августа в Беларуси стартовали выборы президента страны. Накануне в Минск стянули военную технику, правоохранителей перевели на усиленный вариант службы.

  • В выборах участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, жена оппозиционера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

БеларусьМинскАлександр Лукашенко
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