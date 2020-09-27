Лукашенко придется уйти, – Макрон о протестах в Беларуси

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил убеждение, что нелегитимному президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно добровольно уйти с поста.

Происходящее в стране французский лидер назвал "кризисом власти" и заявил, что восхищается мужеством протестующих белорусов. Такими мыслями он поделился в интервью Le Journal du Dimanche.

"Очевидно, ему придется уйти. Это кризис авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и удерживается силой", – отметил Макрон.

Он сказал, что его восхищает мужество участвующих в протестах белорусов. По его словам, они знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю на демонстрации, и все-таки продолжают это делать.

"Стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране", – заявил глава Франции.

При этом Макрон подчеркнул, что особого уважения заслуживают участвующие в протестах женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября, женщины Минска вышли на очередной марш против нечестных выборов. Они назвали его "репетицией инаугурации Светланы Тихановской". Однако силовики по приказу незаконно избранного президента Александра Лукашенко снова начали жестко задерживать людей.