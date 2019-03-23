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Лукашенко отвернулся от Путина? Беларусь впервые пошла на радикальный шаг

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В столице Беларуси, Минске, власти запретили проводить пикет в честь "Дня единения с Россией", который отмечается 2 апреля.

Решение отмены традиционного мероприятия приняли в городском исполнительном комитете, пишет местное издание "Наша Нива".

"Пикет планировался возле стелы города-героя Минск. Его должен был организовать совет левопатриотических сил Беларуси "Единство", – уточнили в СМИ.

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В эту организацию входят национал-большевики. Отмечается, что заявка на этот пикет пророссийских сил была отклонена едва ли не впервые в истории Минска.

Стела в Минске

Стела в Минске

posmotrim.by

Как писал OBOZREVATEL, по данным Bloomberg, в России уже рассматривают варианты, которые помогут нынешнему президенту России Владимиру Путину как можно дольше оставаться у власти.

Согласно одному из сценариев, Россия может поглотить Беларусь, а новое государство возглавит Путин.

Также аналитик Украинского института будущего считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко ведет переговоры с Путиным о союзном государстве, однако будет до последнего сопротивляться объединению ради сохранения собственной власти и жизни.

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Беларусь
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры вас Природа мозга лишила что то понимать, скачите стадо бандер))
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