Лукашенко назвал протестующих в Беларуси "безработными с криминальным прошлым". Видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основу граждан, которые сейчас протестуют в стране, составляют люди безработные и с криминальным прошлым.

Он призвал белорусов найти работу и даже пригрозил наказанием тем, кто будет выдавать поддельные документы о трудоустройстве. Об этом глава страны сказал на совещании из-за массовых протестов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работ – значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам", – высказался Лукашенко.

Он анонсировал изучение дел всех безработных белорусов, которые хотят иметь работу и получать зарплату. Им, соответственно, должны предложить те или иные должности. Тех же граждан, которые присоединились к общенациональной забастовке на фоне протестов, он призвал устроиться на работу.

"Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает. И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай Бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", – пригрозил Лукашенко, который со скандалом в шестой раз стал главой государства.

(Источник видео: канал "24 Беларусь")

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа глава Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание из-за массовых протестов, которые захлестнули страну после выборов президента. Главными задачами он назвал обеспечение безопасности граждан и защиту конституционного строя.