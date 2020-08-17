Лукашенко испугался протестующих и устроил с ними перепалку. Видео

Александр Лукашенко, который был на посту президента Беларуси пять сроков подряд, испугался выкриков из толпы протестующих в адрес поддерживающих его силовиков.

Из-за этого он устроил публичную перепалку с одним из граждан, пригрозив ему расправой в случае провокаций против власти. Соответствующие кадры обнародовали на Telegram-канале белорусского издания TUT.BY (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все началось с того, что над одном из предприятий, которые 17 августа посетил Лукашенко, бастующий выкрикнул фразу: "Застрелись, офицер!". После этого к нему сразу же подошел Лукашенко и перешел на угрозы.

"Вас избивать не будут. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь – разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон!" – разозленно выкрикнул он.

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на митинге перед бюджетниками 16 августа Лукашенко повторил легендарную фразу-мем беглого экс-президента Виктора Януковича: он призвал белорусов "остановиться".

А 17 августа рабочие Минского завода колесных тягачей криками "Уходи!" и "Вон!" заставили Лукашенко поспешно завершить поездку туда.

Выступая на предприятии, Лукашенко заявил, что несколько сотен бастующих рабочих не повлияют на деятельность предприятий в стране. Он сказал, что "150-200 человек погоды не делают", и добавил, что других выборов в Беларуси не будет.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся