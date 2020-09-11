Лукашенко и Путин проведут "тайную" встречу в Москве

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, собрался в Россию на "тайные" переговоры с Владимиром Путиным.
Они должны состоятся в понедельник, 14 сентября, без присутствия журналистов. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова сообщает TUT.by
"Это будет рабочий визит, у него будет общение с Путиным. Подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируется", – цитирует его издание.
Отмечается, что ранее на встрече в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко признался, якобы во время встречи с российским президентом намерен расставить точки над "i" по чувствительным вопросам отношений между странами.
Тогда как Песков добавил, что лидеры обсудят комплекс торгово-экономических вопросов, среди которых – "долги Беларуси, цены на энергоресурсы, интеграция двух стран".
Издание подчеркивает, что после встречи двух лидеров, возможно, их пресс-службы проинформируют прессу об основных итогах переговоров.
Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Путин 30 августа провел пятый с начала протестов в Беларуси телефонный разговор с Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения и пригласил для встречи в Москву.
18 августа в столице Беларуси Минске приземлился самолет, якобы принадлежащий ФСБ РФ. Этот факт связали с возможным планированием полета в страну президента РФ Владимира Путина.
8 сентября Александр Лукашенко дал большое интервью российским топ-пропагандистам.
В нем он сказал, что его свержение будет иметь разрушительные последствия, мол, "если Беларусь рухнет, следующей будет Россия".
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