Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Я должен научиться это выговаривать... Впрочем, любящие аббревиатуры немцы уже придумали ей краткое погоняло: АКК.

Образцовая, стерильная биография партийного функционера. Ничего лишнего: учеба в университете, референт премьер-министра земли Саар, а потом министр этой земли и т.д. Одно радует: замужем, трое детей. Хоть здесь без выкрутасов...

Уже высказалась по поводу Керченского инцидента: нужно запретить российским судам из Азовского моря заходить в порты ЕС. А она в курсе: такие суда имеются? Сдается мне, что все суда, что возят нефть и пр. экспортный товар из российских портов в Европу, хотят под удобным флагом. А это совсем даже не российский флаг.

Все как обычно: с виду кажется крутая мера, а на поверку - пшик... Если она будет такой же "крутой" как Меркель с ее "минскими договоренностями", то лучшего канцелера Путину и желать не надо: весь пар уйдет в гудок...