МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Альфред Кох
Альфред Кох
Российский политикВсе статьи автора

Лучшего канцелера Путину и желать не надо

3.9т

Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Я должен научиться это выговаривать... Впрочем, любящие аббревиатуры немцы уже придумали ей краткое погоняло: АКК.

Лучшего канцелера Путину и желать не надо

Образцовая, стерильная биография партийного функционера. Ничего лишнего: учеба в университете, референт премьер-министра земли Саар, а потом министр этой земли и т.д. Одно радует: замужем, трое детей. Хоть здесь без выкрутасов...

Новости
"Примет вызов": озвучена главная цель преемника Меркель на посту канцлера Германии

Уже высказалась по поводу Керченского инцидента: нужно запретить российским судам из Азовского моря заходить в порты ЕС. А она в курсе: такие суда имеются? Сдается мне, что все суда, что возят нефть и пр. экспортный товар из российских портов в Европу, хотят под удобным флагом. А это совсем даже не российский флаг.

Все как обычно: с виду кажется крутая мера, а на поверку - пшик... Если она будет такой же "крутой" как Меркель с ее "минскими договоренностями", то лучшего канцелера Путину и желать не надо: весь пар уйдет в гудок...

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Альфред КохАльфред Кох
Место
Германия
Источник
Источник:Facebook Альфреда Коха
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
12
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
любители третий рейх строить друг друга всегда найдут, два сапога пара, а горбатого только могила исправит
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги