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Литва выбирает президента: в бою сошлись "друзья Путина"

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В воскресенье, 26 мая, в Литве проходит решающий этап президентских выборов между двумя кандидатами, поддерживающими налаживание отношений с Россией, – экс-министром финансов Ингридой Шимоните и экономистом Гитинаса Науседой.

Об этом сообщает DW. В первом туре голосования их разделил всего 1% предпочтений избирателей.

Так, Шимоните, которая баллотируется от консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы", набрала 31,31% голосов, а ее соперник, президент литовского SEB banka, получивший поддержку от "Союза крестьян и "зеленых" Литвы", Науседа30,94%.

Новости
В Литве стартовали выборы президента: что известно
Шимоните и Науседа

Шимоните и Науседа

bnn-news.ru

Как уточняет российское пропагандисткое издание RT, оба кандидата не поддерживают "жесткий курс" в отношениях с Москвой. В частности, Науседа заявлял, что Вильнюс "не может закрыть все двери с нашим соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях".

Шимоните не комментировала изменение курса отношений с Кремлем, однако выступила за будущие переговоры.

Литва выбирает президента: в бою сошлись "друзья Путина"

lt.sputniknews.ru

Отметим, 26 мая в стране проходят также выборы в Европейский парламент. Около двух тысяч избирательных участков открылись в 07:00 и продолжат свою работу до 20:00 по местному времени. Правом голоса в стране обладают около 2,472 млн граждан.

При этом, во время досрочного голосования, которое проходило в балтийской республике с 20 по 24 мая, явка избирателей на президентских выборах и выборах в ЕП составила 9,56%. Число проголосовавших составило более 232 тысяч человек.

Выборы в Литве

Выборы в Литве

SPUTNIK Беларусь

Нынешние выборы главы государства – седьмые по счету за годы независимости Литвы. Примечательно, что последние десять лет президентом была Даля Грибаускайте, что по законодательству запрещает ей вновь принимать участие в избирательной гонке.

Выборы в Литве

Выборы в Литве

jp.lt

Всего в выборах участвовали девять кандидатов:

  • еврокомиссар, социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис;

  • философ Арвидас Юозайтис;

  • европарламентарий Валентинас Мазуронис;

  • член сейма Наглис Путейкис;

  • член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Вальдемар Томашевский;

  • член сейма Миндаугас Пуйдокас;

  • Гитанас Науседа;

  • Саулюс Сквернялис;

  • Ингрида Шимоните.

Выборы в Литве

Выборы в Литве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грибаускайте ярко приструнила кремлевских пропагандистов на саммите НАТО в Брюсселе, которые пытались вытянуть из нее слова о том, что ее страна боится Россию.

Также она рассказывала, как президент РФ Владимир Путин ставил ей условия о сотрудничестве между странами.

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Персоны
Даля ГрибаускайтеВладимир Путин
Место
Литва
Тег
Выборы 2019
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Комментарии
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CARGO 100
CARGO 100
А где друзья Украины? "Весь мир с нами" сдулся?
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
получается Путин самый популярный политик на всем шарике,что ни событие ,то или друзья Путина ,или враги Путина,но без него не обходится.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Бедная Окраина...везде вы в заднице..Теперь даже у шпрот
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Федоров Федор
Федоров Федор
Сидоров Андрей, паны пшеки пока ещё держат марку)
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