В воскресенье, 26 мая, в Литве проходит решающий этап президентских выборов между двумя кандидатами, поддерживающими налаживание отношений с Россией, – экс-министром финансов Ингридой Шимоните и экономистом Гитинаса Науседой.

Об этом сообщает DW. В первом туре голосования их разделил всего 1% предпочтений избирателей.

Так, Шимоните, которая баллотируется от консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы", набрала 31,31% голосов, а ее соперник, президент литовского SEB banka, получивший поддержку от "Союза крестьян и "зеленых" Литвы", Науседа – 30,94%.

Шимоните и Науседа bnn-news.ru

Как уточняет российское пропагандисткое издание RT, оба кандидата не поддерживают "жесткий курс" в отношениях с Москвой. В частности, Науседа заявлял, что Вильнюс "не может закрыть все двери с нашим соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях".

Шимоните не комментировала изменение курса отношений с Кремлем, однако выступила за будущие переговоры.

lt.sputniknews.ru

Отметим, 26 мая в стране проходят также выборы в Европейский парламент. Около двух тысяч избирательных участков открылись в 07:00 и продолжат свою работу до 20:00 по местному времени. Правом голоса в стране обладают около 2,472 млн граждан.

При этом, во время досрочного голосования, которое проходило в балтийской республике с 20 по 24 мая, явка избирателей на президентских выборах и выборах в ЕП составила 9,56%. Число проголосовавших составило более 232 тысяч человек.

Выборы в Литве SPUTNIK Беларусь

Нынешние выборы главы государства – седьмые по счету за годы независимости Литвы. Примечательно, что последние десять лет президентом была Даля Грибаускайте, что по законодательству запрещает ей вновь принимать участие в избирательной гонке.

Выборы в Литве jp.lt

Всего в выборах участвовали девять кандидатов:

еврокомиссар, социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис;

философ Арвидас Юозайтис;

европарламентарий Валентинас Мазуронис;

член сейма Наглис Путейкис;

член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Вальдемар Томашевский;

член сейма Миндаугас Пуйдокас;

Гитанас Науседа;

Саулюс Сквернялис;

Ингрида Шимоните.

Выборы в Литве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грибаускайте ярко приструнила кремлевских пропагандистов на саммите НАТО в Брюсселе, которые пытались вытянуть из нее слова о том, что ее страна боится Россию.

Также она рассказывала, как президент РФ Владимир Путин ставил ей условия о сотрудничестве между странами.

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