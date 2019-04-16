Реакция на пожар Нотр-Дам-де-Пари, по крайней мере, среди той части российского общества, к которой я имею честь принадлежать – это реакция ужаса, шока и так далее.

Мне кажется, что это реакция не только на совершенно ужасную картину гибели такого замечательного памятника. Мы смотрели эти кадры и понимали: ну, конечно, они его восстановят, и восстановят в кратчайшие сроки. Он будет точно такой же, и только специалисты смогут отличить. Они всё сделают очень тщательно, очень качественно и так далее. Уже собрано несколько сот миллионов долларов на восстановление.

Мало ли во время войн и прочего горело соборов, дворцов и так далее.

Но тот шок, который испытали сейчас, по крайней мере, моя часть российского общества, связан с тем, что эта картина накладывается на постоянные разговоры о гибели западной цивилизации. Что Запад погибает, Запада больше нет или не будет - и так далее. Все эти глупости.

И эту гибель западной цивилизации многие связывают с двумя вещами. Во-первых, с изменением этнического, конфессионального и прочего состава многих стран Европы из-за потока мигрантов, которые меняют внешний вид городов, внешний вид улиц и так далее. Во-вторых, с той популистской волной, которая охватила и страны стабильной демократии, и страны новой демократии, как Украина.

Приход к власти людей типа Трампа, типа Качиньского и так далее – это у многих тоже ассоциируется с концом западного мира.

У нас этот конец Запада кто-то ждет с надеждой и сладострастием, как, например, наши телевизионные эксперты, кто-то – с очень большой тревогой, такие люди, как я.

Но это ощущение есть. И эти страшные кадры пожара этого великого храма наложились на это ощущение. Они его проявили.

В психологии есть такое понятие – "доминанта". Например, если у вас болит зуб, то любой стимул, который получает ваш организм, эту боль усиливает. Например, у вас болит зуб, а тут что-то с грохотом обрушилось. И ваш зуб реагирует болью.

Мне кажется, что этот страх – или надежда – на гибель западного мира – это и есть эта доминанта, которая реагирует на любой стимул. В частности, и такой очень видимый, который мы имели этой ночью.

Но слава тебе господи, говорят, что разрушения не столь страшны, как нам казалось. Дай им бог как можно скорее всё восстановить, и миллионы людей снова поедут в Париж посмотреть на восстановленный Нотр-Дам.

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