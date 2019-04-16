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Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил"Все статьи автора

Горящий Нотр-Дам и гибель Запада

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Реакция на пожар Нотр-Дам-де-Пари, по крайней мере, среди той части российского общества, к которой я имею честь принадлежать – это реакция ужаса, шока и так далее.

Мне кажется, что это реакция не только на совершенно ужасную картину гибели такого замечательного памятника. Мы смотрели эти кадры и понимали: ну, конечно, они его восстановят, и восстановят в кратчайшие сроки. Он будет точно такой же, и только специалисты смогут отличить. Они всё сделают очень тщательно, очень качественно и так далее. Уже собрано несколько сот миллионов долларов на восстановление.

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Мало ли во время войн и прочего горело соборов, дворцов и так далее.

Но тот шок, который испытали сейчас, по крайней мере, моя часть российского общества, связан с тем, что эта картина накладывается на постоянные разговоры о гибели западной цивилизации. Что Запад погибает, Запада больше нет или не будет - и так далее. Все эти глупости.

И эту гибель западной цивилизации многие связывают с двумя вещами. Во-первых, с изменением этнического, конфессионального и прочего состава многих стран Европы из-за потока мигрантов, которые меняют внешний вид городов, внешний вид улиц и так далее. Во-вторых, с той популистской волной, которая охватила и страны стабильной демократии, и страны новой демократии, как Украина.

Приход к власти людей типа Трампа, типа Качиньского и так далее – это у многих тоже ассоциируется с концом западного мира.

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У нас этот конец Запада кто-то ждет с надеждой и сладострастием, как, например, наши телевизионные эксперты, кто-то – с очень большой тревогой, такие люди, как я.

Но это ощущение есть. И эти страшные кадры пожара этого великого храма наложились на это ощущение. Они его проявили.

В психологии есть такое понятие – "доминанта". Например, если у вас болит зуб, то любой стимул, который получает ваш организм, эту боль усиливает. Например, у вас болит зуб, а тут что-то с грохотом обрушилось. И ваш зуб реагирует болью.

Мне кажется, что этот страх – или надежда – на гибель западного мира – это и есть эта доминанта, которая реагирует на любой стимул. В частности, и такой очень видимый, который мы имели этой ночью.

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Но слава тебе господи, говорят, что разрушения не столь страшны, как нам казалось. Дай им бог как можно скорее всё восстановить, и миллионы людей снова поедут в Париж посмотреть на восстановленный Нотр-Дам.

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Автор
Леонид ГозманЛеонид Гозман
Место
ФранцияПариж
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Журба Валентина
Журба Валентина
Леонид Яковлевич! Я из рода диссидентов-полукровок в... фиг знает каком колене! Предки мои, выросли уже в лагерях, на фронт шли с тавром ЧСИР - это почище те, кто совсем не того, "потомки "изменников родины", это страшнее,чем "дети врагов народа"... Родители не "оступились от линии партии", а "сознательная контра", им гражданство только перед ВМВ возвращали! Не знаю, что сказать, кроме стихов, нашего, из бывших, эта перепечатка, с остальными стихами, передавалась в нашем лагерном-контрреволюционном роду через поколения, писал наш - лагерник из бывших: О, для чего погибла, Троя, И выдуман был Одиссеем конь? Каких изменников, каких героев Испепелил бенгальский твой огонь! Зачем не откупилася от тлена Свечением своих бессмертных риз Похожая на молнию Елена И был забыт лысеющий Парис. А может быть, влюблённые для вида, Они милуются, обнажены, Лишь на картине юного Давида – Две декорации с одной стены; И юноша, исполненный отваги, Лишь в те минуты юн и именит, Когда в устах ослепшего бродяги Его шальная молодость звенит. Истлели все: и рыцари, и Боги, Растёртые в один летучий прах… Пустынный вихорь ходит по дороге И чью-то пыль вздувает в лопухах. Гудит, гудит, расходится кругами, Вновь возвращается на прежний путь… И словно пыль скрипят под сапогами Мозг Одиссея и Елены грудь. Но сброшенные волей бутафора На землю, где убийство – ремесло, Чудовищное яблоко раздора За тысячелетья проросло. И вот опять похищена Елена, Да только чья Елена – не поймёшь! Опять сзывает хриплая сирена Созревшую к убою молодёжь. Уступленная недругу без боя И брошенная, как троянский конь, Европа бедная, покинутая Троя, Ты погибаешь, на коленях стоя, Не испытав железо и огонь.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
скоро мокшанские тролли налетят и будут клевать своего соотечественника на сайте чужой страны
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...По-друге, з тією популістською хвилею, що охопила і країни стабільної демократії, і країни нової демократії, як Україна..." - популярність популізму (вибачте за тавтологію) виросла стократно після ЗРІВНЯННЯ людей, народжених ПО ДУХУ з народженими ПО ПЛОТІ. Павло до Галатів, Гл.4 вірш 29: "...Але як тодi той, який народився за плоттю, переслiдував народженого за духом, так i нинi...". Прийшов час і в Європі, і в нас в Україні, коли народжені картоплеїдами хочуть зробити подібними собі і народжених за духом. І їх, картоплеїдів, БІЛЬШІСТЬ! ВОНИ НАСИЛЬНИЦЬКИ диктують ЧЕРЕЗ ВИБОРИ (НЕ через революції!) етику, естетику, закони устрою суспільств ВСІМ, в тім числі і аристократам Духу. Всесвітній Фестиваль охлократії.
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