Легендарную сверхсекретную "Зону 51" в США засняли с воздуха: опубликовано видео

Секретную базу Военно-воздушных сил (ВВС) США "Зона 51", которая находится в штате Невада, удалось заснять в новых подробностях.

Соответствующие ролики появились в YouTube-канале ADVENTURES with Christian. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Блогер Christian вместе с сыном выбрались на вершину горы Тикабу, что в 42 км от секретной базы и засняли на видео крупные ангары, где, вероятно, испытывают прототипы засекреченных изделий. Примечательно, что одно из зданий, ранее разрушенное, так и не восстановили.

Зона 51 360tv.ru

Также в кадр попали боевые вертолеты Sikorsky HH-60 Pave Hawk, которые обеспечивают безопасность на территории "Зоны 51".

"Зона 51" расположена в 133 км к северо-западу от Лас-Вегаса, на южном берегу высохшего соленого озера Грум-Лейк. Воздушное сообщение над военной базой строго запрещено, а саму базу в народе связывают с пришельцами и НЛО. Цель ее функционирования публично неизвестна, однако, основываясь на исторических данных, она, скорее всего, осуществляет разработку и испытания экспериментальных самолетов и систем вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали фотографии объектов "Зоны 6", которая находится в пустыне в штате Невада (США) возле известной "Зоны 51".

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