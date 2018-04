Лаврова поймали на лжи об отравлении Скрипаля

Лаборатория Швейцарского федерального института ядерной, биологической и химической защиты уверена в правильности выводов экспертов британской лаборатории Портон-Даун относительно вещества, которым были отравлены экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Так лаборатория прокомментировала в своем Twitter заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что британцы якобы установили, что Скрипали были отравлены веществом BZ, находившимся на вооружении стран НАТО.

"Только ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) может прокомментировать это утверждение. Мы можем повторить то, что заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон-Даун идентифицировал "Новичок". Портон-Даун - как и Шпиц - это лаборатория, назначенная ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что можно доверять выводам", - сказано в сообщении.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP