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Лаврова поймали на лжи об отравлении Скрипаля

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Лаборатория Швейцарского федерального института ядерной, биологической и химической защиты уверена в правильности выводов экспертов британской лаборатории Портон-Даун относительно вещества, которым были отравлены экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Так лаборатория прокомментировала в своем Twitter заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что британцы якобы установили, что Скрипали были отравлены веществом BZ, находившимся на вооружении стран НАТО.

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"Только ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) может прокомментировать это утверждение. Мы можем повторить то, что заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон-Даун идентифицировал "Новичок". Портон-Даун - как и Шпиц - это лаборатория, назначенная ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что можно доверять выводам", - сказано в сообщении.

Как писал "Обозреватель", ранее Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что при отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовалось именно вещество "Новичок".

Глава МИД РФ Сергей Лавров отрицает причастость России к отравлению.

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Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Лавров
Место
Швейцария
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