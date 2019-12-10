Лавров пробился на закрытый разговор к Трампу: о чем пойдет речь

Во вторник, 10 декабря, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме главу МИД России Сергея Лаврова.

Однако встреча в Овальном кабинете будет закрытой для прессы, передает пресс-служба администрации Трампа. Отмечается, что точная продолжительность встречи неизвестна.

"2:30 (21:30 по Киеву) после полудня президент встречается с министром иностранных дел Российской Федерации. Овальный кабинет, закрыто для прессы", – говорится в сообщении.

Добавим, что до Трапа Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. В 10:30 (17:30 по Киеву) начнется их двусторонняя встреча, а в 12:00 (19:00 по Киеву) – рабочий обед. После этого министры проведут совместную пресс-конференцию.

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал визит главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон на фоне слушаний по импичменту. По его словам, слушания не должны мешать работе администрации.

"Мы не выбирали эту дату, чтобы она совпадала с процессом на Капитолийском холме (в конгрессе, где идут слушания об импичменте Трампа – Ред.)… Мы не можем допустить, чтобы это паясничанье, которое происходит на Капитолийском холме, повлияло на нашу работу по обеспечению безопасности американского народа, по ведению наших дипломатических дел. Мы не позволим этой деятельности отвлечь нас от этой важной работы", – прокомментировал Помпео встречу с Лавровым, передает РИА "Новости".

Также в Вашингтоне глава МИД РФ встретится с американскими политологами.

Лавров и Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

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