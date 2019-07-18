Купил Tesla и виллу: украинец обокрал Microsoft на $10 млн

В США арестовали 25-летнего украинца Владимира Кващука, которого подозревают в том, что он, работая тестировщиком, обокрал корпорацию Microsoft на $10 млн.

Об этом пишет The Register. Отмечается, что Кващук работал в Microsoft с августа 2016 по июнь 2018 год QA-тестировщиком в команде Universal Store Team, отвечающей за ecommerce-деятельность.

Члены команды могли создавать аккаунты, пользуясь специально выделенными email-адресами и кредитными картами, чем якобы и воспользовался Кващук для своей схемы. Используя указанный аккаунт можно было бесплатно покупать товары благодаря скидочным картам.

Microsoft Бизнес-портал fdlx.com

Однако в Microsoft, чтобы уберечься от мошенничества, блокировали доставку физических товаров, заказанных таким образом. Кващук же нашел выход из ситуации, покупая подарочные карты. Затем их стоимость можно было начислить на свой счет и получить скидку в магазинах Microsoft.

По данным следствия, украинец торговал промокодами по заниженной цене, в результате чего нанес компании ущерб в размере $10 млн. Стало известно, что Кващук при зарплате $116 000 в год приобрел себе автомобиль Tesla стоимостью $162 000 и виллу у озера стоимостью $1,6 млн.

За семь месяцев "торговли" , заверили прокуроры, Кващук смог получить около $2,8 млн.

Украинца задержали в США The Register

При этом, афера украинца была обнаружена в рамках внутреннего расследования из-за резкого скачка в использовании подарочных карт. К делу подключились Секретная служба и Налоговое управление США, которым удалось отследить цепочку аккаунтов и цифровых кошельков, указывающих на Кващука.

Теперь экс-тестировщику в случае признания его виновным грозит до 20 лет в тюрьме и штраф в $250 000.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевлянин отдал свой телефон iPhone в ремонт в американском Бруклине и в результате этого лишился всех биткоинов на счету, стоимость которых на тот момент составляла около 258 тыс. долларов.

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