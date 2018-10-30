Куда пойдет Путин: названы очередные страны-жертвы России

Президент Российской Федерации Владимир Путин собирается усилить свое влияние на территории Италии, Латвии, Беларуси, Сербии и Черногории.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Глен Грант в интервью LIGA.net, добавив, что также Болгария уже "серьезно взбудоражена из-за России".

"Маленькие страны тоже под угрозой, они легкая жертва. Латвия под угрозой – из-за денег, из-за банковской системы. Черногория, где уже была попытка убить премьер-министра. Поддалась влиянию России и Сербия. Беларусь в шаге от превращения в российского вассала. Значительная активность россиян направлена на Испанию, Каталонию", - отметил он.

По словам эксперта, россияне пытаются купить политиков и в других странах.

"Мы видели это во Франции, Чехии, Венгрии. Европу атакуют", - добавил он.

"Россия, очевидно, хочет распространять свое влияния настолько широко, насколько сможет, создавая большое напряжение между Косово и Сербией; внутри Боснии и Герцеговины и с соседями, потому что эта страна очень уязвима", - подчеркнул Грант.

Он также прокомментировал, хватил ли у Путина ресурсов, чтобы продолжать войны на стольких фронтах.

"Их войска в Ливии, много их войск в Сирии, они строят базу в Арктике, строят новую базу у восточного побережья Аляски. Конечно, это стоит больших денег. Много российского оборудования достаточно старо, но они тратят деньги на создание новой техники. В то же время, они значительно уменьшают расходы на образование, здравоохранение, социальные выплаты. По сути, они воруют деньги, где только могут", - отметил эксперт.

Он добавил, что у России есть огромнейшие запасы советских боеприпасов, оборудования и все это используется, а не закупается новое.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что Путин потерпел поражение в сфере работы спецслужб и из-за этого впал в бешенство.