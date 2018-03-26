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Николай Полозов
Николай Полозов
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Кто запер детей умирать в кинотеатре?

Ужаснейшая трагедия в Кемерово. Сгоревшие и задохнувшиеся дети. Десятки детей. Глубочайшие соболезнования родным и близким. И не надо про лихие 90-е.

Кто осуществлял проектирование и приемку ТЦ после переоборудования из заводских помещений? Кто брал взятки за подписи в актах противопожарных проверок? Кто воровал на системе предупреждения и пожаротушения? Кто получал откаты, покупая будущее для себя и своих детей за границей? Кто запер детей в кинотеатре на 4-м этаже?

Кто на протяжении последних 18 лет последовательно создавал условия, при которых весь этот ужас возможен и повторяется снова и снова?

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"Хромая лошадь", "Булгария" и другие катастрофы ничему не научили?

И не научат. Поздно. Для этих погибших детей и их родных уже ничего изменить нельзя.

Это страшная плата за уже сделанный выбор.

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Автор
Николай ПолозовНиколай Полозов
Тема
Пожар в ТРЦ Кемерово
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Николая Полозова
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