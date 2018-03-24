"Кто успел, тот и съел": россияне устроили лютую давку за акционкой

В российском городе Краснодар посетители супермаркета "Магнит" устроили давку с потасовкой из-за распродажи акционных чашек с игрушками.

Под заведением собралась огромная очередь, а когда двери открылись, вся эта масса хлынула к прилавку. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Типичный Краснодар", передает ТСН.

Сотрудники заведения сначала пошутили: "Кто успел, тот и съел". Однако они и представить не могли, во что превратится распродажа. Жители города хватали чашки, толкали друг друга, ругались, а некоторые даже пустили в ход кулаки и трости при наличии.

Требование охранников и продавцов успокоиться никто не услышал. Причиной неадекватного поведения стали чашки, которые шли в комплекте с игрушками героев из мультфильмов "Шрек", "Мадагаскар" и тд.

Как ни странно, акционные товары быстро закончились. В "Магните" указали, что их будут завозить до завершения акции 17 апреля еженедельно.

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