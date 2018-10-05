Только на днях я написала, что в общепите сотрудникам снизили зарплату, как поступило сообщение о том, что уже сотруднику госслужбы снизили зарплату на 1000 рублей. Временная это мера или постоянная мне не известно. К чему это я. Вчера в ютубе слушала г-на Катасонова. Этот влиятельный и грамотный дяденька рассказал нам простым людям: через год на свободу в России выйдут 100 тысяч заключенных. Им нужна работа. Через год 80% выпускников учебных заведений в России тоже встанут на очередь по безработице, потому что пенсионеры не выйдут на пенсию.

За прошлый год россияне набрали гораздо больше кредитов, ибо не вытягивают. Катасонов рассказал и о таком явлении, как банковский (кредитный) суицид. С жизнью расстаются именно те, кто не смог отдать 20 тысяч рублей, совсем малые суммы. Но российская глубинка не в состоянии выжить. За счет этих явлений снова поднимутся цены. Шагает инфляция семимильными шагами.

Как по мне, так ощущение того, словно экономикой уже никто не управляет. Пустили "локомотив" под откос, а тормоза не работают...