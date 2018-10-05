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Вера Левкович
Вера Левкович
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Крымваш: ''локомотив'' пустили под откос

1.8т

Только на днях я написала, что в общепите сотрудникам снизили зарплату, как поступило сообщение о том, что уже сотруднику госслужбы снизили зарплату на 1000 рублей. Временная это мера или постоянная мне не известно. К чему это я. Вчера в ютубе слушала г-на Катасонова. Этот влиятельный и грамотный дяденька рассказал нам простым людям: через год на свободу в России выйдут 100 тысяч заключенных. Им нужна работа. Через год 80% выпускников учебных заведений в России тоже встанут на очередь по безработице, потому что пенсионеры не выйдут на пенсию.

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За прошлый год россияне набрали гораздо больше кредитов, ибо не вытягивают. Катасонов рассказал и о таком явлении, как банковский (кредитный) суицид. С жизнью расстаются именно те, кто не смог отдать 20 тысяч рублей, совсем малые суммы. Но российская глубинка не в состоянии выжить. За счет этих явлений снова поднимутся цены. Шагает инфляция семимильными шагами.

Как по мне, так ощущение того, словно экономикой уже никто не управляет. Пустили "локомотив" под откос, а тормоза не работают...

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Автор
Вера ЛевковичВера Левкович
Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Веры Левкович
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Графский Степан
Графский Степан
Меня всё время интересует откуда столько идиотов на Обозе. Конечно , когда этот бред читаешь, приятно осознавать, что есть на Земле люди тупее меня)) Но чтоб их столько собралось в одном месте , удивляет))) Кстати, это что за дура? Откуда выковыряли эту какашку?)))
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Русский Солдат
Русский Солдат
Бред сивой кобылы. Хоть она и не сивая, но кобыла. И несет бред.
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