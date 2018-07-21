Крым российский? В Италии ответили другу Путина

Член дирекции оппозиционной Демократической партии Италии Пьеро Фассино осудил заявление министра внутренних дел Маттео Сальвини про аннексию Крыма и Евромайдан.

"Теперь очередь дошла до Украины. Не удовлетворившись ссорой с половиной Европы, неугомонный Сальвини заставляет нас ссориться с Украиной. Кому-то следует напомнить ему, что "много врагов и много чести" привели Италию к катастрофе", - заявил он, сообщает Diario del Web.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что "присоединение" Крыма к России было законным, а Евромайдан — фальшивая революция.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины вызвало на 23 июля посла Италии Давиде Ла Чечилию.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украину ожидают нелегкие осень и зима, поскольку лоббисты России будут проверять на прочность Евросоюз в вопросе снятия санкций.