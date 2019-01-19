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''Крым и Москва вернутся в Киевскую Русь!'' В Госдуме озвучили бредовый план по захвату Украины

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Депутат нелегитимной Государственной думы России Олег Нилов заявил, что временно аннексированный Крым якобы вернется в Украину только при условии возрождения Киевской Руси.

Более того, он размечтался о вхождении туда столицы Российской Федерации, Санкт-Петербурга и даже территорий Дальнего Востока. Своим маразмом Нилов поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Олег Нилов

Олег Нилов

Скриншот видео

"Крым вернется, и Кубань вернется, и Москва, и Ленинград, и Владивосток вернутся в Киевскую Русь! Все вернется, и будет замечательная, большая, мощная страна. Братский народ нам нужен, мы его любим!" — высказался он, намекая на поглощение Украины страной-агрессором.

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Олег Нилов

Олег Нилов

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский общественный деятель Вадим Трюхан ярко поставил на место топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, который пытался присвоить историю Украины России. Он напомнил ему, что Россия не имеет никакого отношения к Киевской Руси.

Украинская журналистка Янина Соколовская приструнила секретаря президиума партии "Справедливая Россия" Александра Романовича, который заявил, что Львов якобы не является украинским городом. Она подчеркнула, что даже Москву основал киевский князь Юрий Долгорукий.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Инна Дунайская
Инна Дунайская
Во времена Киевской Руси на месте Москвы ещё жабы квакали
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я все понимаю, у украинцев комплексы неполноценности, но смешит, что они пытаются примазаться к Киевской Руси. Они там с какого бока? А Нилов.... ну дураков на свете много.
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