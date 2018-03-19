"Крым - это Украина!" Блогер потроллил "выборы Путина"

Известный украинский блогер Михаил Голуб показал в сети бюллетень с российских выборов президента с надписью "Крым - это Украина!".

Кроме нее, там перечислены и другие преступления - Беслан, Донбасс, Курск и т. д.

При этом в комментариях российский журналист Алексей Венедиктов уточнил, что на данном документе не хватает еще некоторых вещей.

Нашлись и такие, кого разозлила надпись о Крыме.

Как сообщал "Обозреватель", в России один из избирателей оставил действующему президенту Владимиру Путину некое послание. На документе написано: "Путин - это: война, грабеж, нищета, ложь! Вон из Кремля".