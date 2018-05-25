Заплатит ли Путин: озвучен прогноз по делу MH17

В случае международного суда по делу о крушении малайзийского Boeing-777 на Донбассе, Россия попытается переложить часть ответственности на Украину и заставить ее выплачивать компенсации родственникам погибших.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Александр Мусиенко.

По прогнозу эксперта, такой суд может длиться 4-5 лет.

"Я боюсь, что суд может быть сведен до выплат Россией компенсаций родственникам погибших, и на этом все закончится. Не привлекут конкретных людей, не посадят в тюрьму. Россия скажет так: возможно, частично наша ответственность есть, а может этот "Бук" кто-то украл. Мы сейчас каких-то прапорщиков привлечем к ответственности у себя, заплатим какую-то копейку компенсаций. Но вместе с тем пусть платит и Украина - небо ведь над Украиной", - заявил он.

Как подчеркнул Мусиенко, для Украины важно акцентировать, что это международный вооруженный конфликт, что Россия является страной-агрессором.

"Есть преступление, и виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности, сидеть в тюрьме. На Россию должны быть наложены максимальные санкции, и все убытки родственникам погибших должна выплатить Россия, а не Украина", - заявил он.

При этом, считает эксперт, привлечь к уголовной ответственности президента России Владимира Путина не удастся.

"Сейчас Путин согласно международному праву пользуется иммунитетом. Пока что только на президента Судана Аль-Башира есть международный ордер Международного уголовного суда на арест по обвинению в геноциде. Он сидит в Судане безвыездно, только в России бывает, там его принимают. Очень сложно представить, что Международный уголовный суд выдаст ордер на арест Путина… Но пытаться привлечь кого-то из высшего офицерского состава нужно", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия и Нидерланды заявили о намерении привлечь Россию к ответственности из-за причастности к крушению Boeing-777.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы сообщали, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.

Согласно промежуточным итогам расследования, ЗРК "Бук" принадлежал 53-й бригаде - подразделению вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированной в Курске.

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