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Заплатит ли Путин: озвучен прогноз по делу MH17

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В случае международного суда по делу о крушении малайзийского Boeing-777 на Донбассе, Россия попытается переложить часть ответственности на Украину и заставить ее выплачивать компенсации родственникам погибших.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Александр Мусиенко.

По прогнозу эксперта, такой суд может длиться 4-5 лет.

"Я боюсь, что суд может быть сведен до выплат Россией компенсаций родственникам погибших, и на этом все закончится. Не привлекут конкретных людей, не посадят в тюрьму. Россия скажет так: возможно, частично наша ответственность есть, а может этот "Бук" кто-то украл. Мы сейчас каких-то прапорщиков привлечем к ответственности у себя, заплатим какую-то копейку компенсаций. Но вместе с тем пусть платит и Украина - небо ведь над Украиной", - заявил он.

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Как подчеркнул Мусиенко, для Украины важно акцентировать, что это международный вооруженный конфликт, что Россия является страной-агрессором.

"Есть преступление, и виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности, сидеть в тюрьме. На Россию должны быть наложены максимальные санкции, и все убытки родственникам погибших должна выплатить Россия, а не Украина", - заявил он.

При этом, считает эксперт, привлечь к уголовной ответственности президента России Владимира Путина не удастся.

"Сейчас Путин согласно международному праву пользуется иммунитетом. Пока что только на президента Судана Аль-Башира есть международный ордер Международного уголовного суда на арест по обвинению в геноциде. Он сидит в Судане безвыездно, только в России бывает, там его принимают. Очень сложно представить, что Международный уголовный суд выдаст ордер на арест Путина… Но пытаться привлечь кого-то из высшего офицерского состава нужно", - подчеркнул он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия и Нидерланды заявили о намерении привлечь Россию к ответственности из-за причастности к крушению Boeing-777.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы сообщали, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.

Согласно промежуточным итогам расследования, ЗРК "Бук" принадлежал 53-й бригаде - подразделению вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированной в Курске.

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Темы
На Донбассе сбит Boeing-777Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Александр МусиенкоВладимир Путин
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Такие иксперды вообще тупят не по детски. Если у вас не гражданския война с сепаратистами, а агрессия РФ, то тогда вообще отмазки типа "мы не думали, что там есть дальнобойные ЗРК" вообще не выдерживают никакой критики. Вы воюете со страной, имеющей одни из самых мощных зенитных ракет, и специально посылаете в район конфликта гражданские самолёты? Не закрываете небо для полётов? Так это же военное преступление. Это в пылу боя операторы могут непреднамеренно нацелиться на гражданский борт, перепутать цель. А тут тогда налицо преднамеренное действие, ставящее под смертельную угрозу жизни сотен людей.
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