Крушение MH17 над Донбассом: G7 призвала Путина ответить за преступление

Министры иностранных дел стран G7 призвали правительство России к сотрудничеству с Австралией и Нидерландами для расследования вопросов относительно российского ЗРК "БУК", сбившего малазийский Boeing-777.

Именно этот зенитный ракетный комплекс послужил виновником трагедии по результатам расследования Совместной следственной группы (JIT), говорится в заявлении министров к годовщине крушения MH17, передает УНН.

"Мы, министры иностранных дел Большой семерки: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Высокого представителя Европейского Союза, едины, осуждая в максимально возможной степени сбивание рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014", - сказано в заявлении.

Министры также напомнили, что в результате падения погибли 298 человек-граждан Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Индонезии, Ирландии, Израиля, Италии, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Румынии, Южной Африки, Вьетнама, Великобритании и США.

"Выводы Совместной следственной группы о роли России в падении MH17 являются убедительными, значительными и глубоко тревожными. Группа G7 напоминает, что Резолюция 2166 Совета Безопасности ООН требует, чтобы все государства в полной мере сотрудничали с усилиями по установлению ответственности. Мы объединены в нашей поддержке Австралии и Нидерландов, которые призывают Россию ответить за свою роль в этом случае и полностью сотрудничать с процессом установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их близких", - заявляют министры.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года на Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лидеры ЕС призвали Российскую Федерацию признать ответственность за авиакатастрофу MH17.