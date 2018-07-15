Крушение MH17 над Донбассом: G7 призвала Путина ответить за преступление

Министры иностранных дел стран G7 призвали правительство России к сотрудничеству с Австралией и Нидерландами для расследования вопросов относительно российского ЗРК "БУК", сбившего малазийский Boeing-777.
Именно этот зенитный ракетный комплекс послужил виновником трагедии по результатам расследования Совместной следственной группы (JIT), говорится в заявлении министров к годовщине крушения MH17, передает УНН.
"Мы, министры иностранных дел Большой семерки: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Высокого представителя Европейского Союза, едины, осуждая в максимально возможной степени сбивание рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014", - сказано в заявлении.
Министры также напомнили, что в результате падения погибли 298 человек-граждан Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Индонезии, Ирландии, Израиля, Италии, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Румынии, Южной Африки, Вьетнама, Великобритании и США.
"Выводы Совместной следственной группы о роли России в падении MH17 являются убедительными, значительными и глубоко тревожными. Группа G7 напоминает, что Резолюция 2166 Совета Безопасности ООН требует, чтобы все государства в полной мере сотрудничали с усилиями по установлению ответственности. Мы объединены в нашей поддержке Австралии и Нидерландов, которые призывают Россию ответить за свою роль в этом случае и полностью сотрудничать с процессом установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их близких", - заявляют министры.
Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года на Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Лидеры ЕС призвали Российскую Федерацию признать ответственность за авиакатастрофу MH17.
Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на Обозревателе.