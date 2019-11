Крупнейшее в истории мошенничество: Трамп внезапно обратился к американцам. Видео

Президент США Дональд Трамп назвал крупнейшим мошенничеством в истории американской политике начатую процедуру импичмента.

Заявление он сделал в обращении к американцам, опубликованном Белым домом в Twitter. Он добавил, что на кону стоит целая страна. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"То, что сейчас происходит, это самое крупное мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, – они хотят забрать все", – заявил Трамп.

"Мы не можем допустить этого никогда. Мы боремся за то, чтобы осушить вашингтонское болото (преодолеть коррупцию. – Ред.), и именно это я сейчас делаю. Теперь вы видите, почему нам это необходимо сделать", – отметил глава США.

Он также подчеркнул, что борется за американцев, несмотря на то, что его пытаются остановить.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe