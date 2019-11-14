Крупнейшее в истории мошенничество: Трамп внезапно обратился к американцам. Видео

Президент США Дональд Трамп назвал крупнейшим мошенничеством в истории американской политике начатую процедуру импичмента.

Заявление он сделал в обращении к американцам, опубликованном Белым домом в Twitter. Он добавил, что на кону стоит целая страна. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"То, что сейчас происходит, это самое крупное мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, – они хотят забрать все", – заявил Трамп.

"Мы не можем допустить этого никогда. Мы боремся за то, чтобы осушить вашингтонское болото (преодолеть коррупцию. – Ред.), и именно это я сейчас делаю. Теперь вы видите, почему нам это необходимо сделать", – отметил глава США.

Он также подчеркнул, что борется за американцев, несмотря на то, что его пытаются остановить.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа .

В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Показания за закрытыми дверями первыми дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

Исторические слушания стартовали в Конгрессе 13 ноября.

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