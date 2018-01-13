УкрEngРус
ПолитикаЭкономика

Кровавый режим: Трамп выдвинул серьезное обвинение Ирану

1.5тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп назвал Иран главной в мире страной, спонсирующей терроризм, и обвинил его правительство в поддержке режима президента Сирии Башара Асада.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на распространенное заявление Трампа по Ирану.

"Иранский режим является главным в мире государством-спонсором терроризма. Он позволяет "Хезболле", ХАМАС и многим другим террористам сеять хаос и убивать невинных людей. Он финансировал, вооружил и подготовил более 100 тысяч боевиков для распространения разрушения по всему Ближнему Востоку", - говорится в нем.

Новости
Неизведанный Иран: как закрытая страна становится туристической меккой

Американский лидер заявил, что Иран "поддерживает кровавый режим Башара Асада и помогает ему убивать своих людей".

Кроме того, по словам Трампа, "разрушительные ракеты режима угрожают соседним странам и международному судоходству".

Новости
Дональду Трампу поручили "наехать" на Иран "по полной катушке"

"Лидер Ирана и его корпус стражей исламской революции используют массовые аресты и пытки для угнетения и молчания народа Ирана. Правящая элита Ирана позволила своим гражданам голодать, обогащая себя кражей национальных богатств", - заявил президент США.

Как сообщал "Обозреватель", в ходе антиправительственных протестов в Иране погибли более 20 человек.

Читайте все новости по теме "Протесты в Иране" на Обозревателе.

Тема
Протесты в Иране
Персона
Дональд Трамп
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости