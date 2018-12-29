Кремль врет? Британия ответила на заявление посла России

Россия и Великобритания не договаривались о восстановлении с 2019 года дипломатических миссий в Лондоне и Москве.
Как передает "Радио Свобода", об этом заявил представитель посольства Великобритании в Москве, опровергнув слова российского посла в Лондоне Александра Яковенко о том, что две страны якобы согласились постепенно восстановить в должностях десятки дипломатов после скандала с отравлением Скрипалей.
"Никаких новых договоренностей не согласовано. В нашей позиции по российской дипломатического присутствия в Великобритании не было никаких изменений, включая мерами, принятыми после Солсбери. Комплектование наших соответствующих миссий происходит в пределах этих ограничений", — сказал дипломат.
УНИАН
Как сообщал OBOZREVATEL:
Великобритания выслала 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прервал все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
Австралия приняла меры в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и решила выслать двух российских дипломатов-разведчиков.В то же время Турция и Словакия заявили, что не готовы предпринимать такие меры.
Украина в свою очередь выслала 13 российских дипломатов.
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