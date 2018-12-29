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Кремль врет? Британия ответила на заявление посла России

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Россия и Великобритания не договаривались о восстановлении с 2019 года дипломатических миссий в Лондоне и Москве.

Как передает "Радио Свобода", об этом заявил представитель посольства Великобритании в Москве, опровергнув слова российского посла в Лондоне Александра Яковенко о том, что две страны якобы согласились постепенно восстановить в должностях десятки дипломатов после скандала с отравлением Скрипалей.

"Никаких новых договоренностей не согласовано. В нашей позиции по российской дипломатического присутствия в Великобритании не было никаких изменений, включая мерами, принятыми после Солсбери. Комплектование наших соответствующих миссий происходит в пределах этих ограничений", — сказал дипломат.

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Кремль врет? Британия ответила на заявление посла России

УНИАН

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Темы
Отравление СкрипаляХолодная война между Западом и Россией
Место
Великобритания
Тег
дипломат
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