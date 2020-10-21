Коронавирусом заразились более 41 млн по всему миру: статистика на 21 октября. Обновляется
По состоянию на среду, 21 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 41 млн человек. За минувший день выявлено 381 716 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 54 тыс., в США – 61 тыс., а также в Бразилии – 23 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 30,6 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 309 107 человек. Умерли 5469 пациентов, выздоровели – 129 533.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,5 млн), Индия (почти 7,6 млн) и Бразилия (более чем 5,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что, если ежедневное количество больных с подтвержденными случаями COVID-19 будет составлять от 11 до 15 000, Украина вернется к жесткому карантину. Если же суточный прирост достигнет 20 000 случаев, медикам придется выбирать, кого спасать.
Главное за 21 октября:
Эксперты дали простую инструкцию, как обеспечить безопасность вещей в багаже по возвращении из отпуска и избежать заражения коронавирусом.
В Москве за сутки скончались еще 63 пациента с коронавирусом. За все время пандемии количество летальных случаев в городе достигло 6 121, сообщает оперативный штаб.
В РПЦ готовы причащать больных коронавирусом круглосуточно. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью "Российской газете" рассказал, что вызовов в последний месяц стало больше.
Коронавирусом заразилась жена министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея – актриса и телеведущая Вера Полякова, пишет "КП в Украине".
"Это был последний эфир, 14 октября, когда я еще чувствовала себя относительно неплохо… Остальные 6 дней как в тумане. Жуткая слабость, температура, ощущение, что какая-то неведомая сила выпила всю мою энергию. Итог предсказуем. Я в больнице и у меня коронавирус. Так бывает… Первый раз начиная с 2000 года буду отмечать свой ДР не на сцене, а в больнице", – отметила она.