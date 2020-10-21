Коронавирусом заразились более 41 млн по всему миру: статистика на 21 октября. Обновляется

По состоянию на среду, 21 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 41 млн человек. За минувший день выявлено 381 716 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 54 тыс., в США – 61 тыс., а также в Бразилии – 23 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 30,6 млн пациентов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 309 107 человек. Умерли 5469 пациентов, выздоровели – 129 533.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,5 млн), Индия (почти 7,6 млн) и Бразилия (более чем 5,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что, если ежедневное количество больных с подтвержденными случаями COVID-19 будет составлять от 11 до 15 000, Украина вернется к жесткому карантину. Если же суточный прирост достигнет 20 000 случаев, медикам придется выбирать, кого спасать.

Главное за 21 октября: