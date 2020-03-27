Коронавирус побил новые антирекорды: данные по Украине и миру на 27 марта. Постоянно обновляется

Коронавирус пересек отметку в полмиллиона зараженных по всему миру и усилил свои темпы в европейских странах.

В Украине пандемия за несколько дней удвоила количество больных. В ответ на вспышку вируса в нашей стране приняли экстренные меры – продолжили на 30 дней карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране до 24 апреля.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус побил новые антирекорды: данные по Украине и миру на 27 марта

Что важно знать о коронавирусе

В мире заразились уже более 531 тысячи человек . 24 тысячи – умерли. Вылечились более 124 тысяч.

В Украине официально подтверждены 196 случаев COVID-19. Умерли уже 5 человек. Один официально выздоровел.

Число умерших в Италии достигло 8 165 человек, это самый высокий показатель смертности от коронавируса в мире.

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Главное за 27 марта

05:19 – Опубликована карат ограничений в мире в связи с пандемией.

02:05 – Российская элита завезла COVID-19 из горнолыжного курорта в Куршевеле в Москву. По данным СМИ, заболела одна из дочерей известного бизнесмена Александра Чигиринского.

02:01 – В Тернопольской области медики выдали тело мужчины, который скончался от коронавируса, в мешке и не объяснили родственникам, как правильно захоронить его.

Дочь умершего рассказала, что люди в селе боялись даже выкопать могилу. В итоге помогал похоронить мужчину мэр, его заместитель и председатель сельского совета.

01:30 – К концу 26 марта от коронавируса скончались почти 24 тысячи человек во всем мире. Всего заразились более 529 тысяч. В США за сутки обнаружили более 15 тысяч заболевших. Штаты ушли в отрыв в печальном рейтинге – 83,5 тысячи случаев заболевания.

В Китае и Италии также обнаружили более 80 тысячи инфицированных. При этом наибольше смертей зафиксировали в Испании – 718 за сутки. В Италии 26 марта умерло почти столько же – 712 людей.

00:33 – В Италии от начала эпидемии коронавируса скончались уже 39 врачей.

00:30 – Ученые просчитали, что от COVID-19 могли умереть миллионы и заразиться миллиарды людей, если бы не принятые меры по противодействию инфекции.

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