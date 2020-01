Коронавирус в Китае: какой инкубационный период и сколько дней заразный

Новый коронавирус (2019-nCoV) из Китая предоставляет угрозу заражения и во время инкубационного периода в его носителе.

Об этом заявил глава Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэей. Его слова цитирует издание Reuters.

Отмечается, что новые данные усложняют работу властей по сдерживанию распространения вируса. Поскольку установлено, что его инкубационный период, когда человек уже заражен, но еще не имеет симптомов заболевания, составляет от одного до 14 дней.

Как подчеркнул Ма Сяовэя, такого не было в случае с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) – коронавирусом, который возник в Китае и убил почти 800 человек во всем мире (в 2002-2003 годах).

Следовательно, потенциал распространения смертельного 2019 nCoV растет и число зараженных им может значительно увеличиться.

При этом глава Госуправления охраны здоровья КНР добавил, что информация о характеристиках нового вируса ограничена и неясно, к каким именно рискам могут привести дальнейшие мутации нового коронавируса.

Moreover, no one who has been to Hubei in the past 14 days will be allowed in any casino from Jan 27, Macau announced.

The government will investigate 1,113 Hubei residents in the city from 9am on Jan 27 and advise those in fine health to leave. Otherwise they'll be quarantined.