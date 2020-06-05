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5 июня • обновлено в 21:17
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Коронавирус ослаб? В мире заметили положительную тенденцию болезни

2.5т
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В мире падает смертность от COVID-19, из-за чего врачи заявили про ослабление вируса.

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Как сообщает DailyMail, сейчас в мире наблюдается две тенденции: количество новых заражений увеличивается, а вот смертность падает. Так, за последние 7 дней зарегистрировано 114 тысяч новых случаев, тогда как в первую неделю мая заболело 86 тысяч человек. А вот показатель летальности за прошлую неделю составил 0,67 смертей на миллион человек (в среднем 4300 смертей в день) против 1,35 (5100 смертей в день) в начале мая.

Глава миланской больницы Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо считает, что это вызвано ослаблением самого вируса.

"Изменилось взаимодействие вируса с хозяином. Сила, которую COVID-19 имеет сейчас, совсем не та, что он имел два месяца назад", – заявил он.

В мире заметили положительную тенденцию COVID-19

В мире заметили положительную тенденцию COVID-19

DailyMail

Некоторые медики согласились с ним, отметив, что у них уменьшилось количество пациентов с тяжелой формой болезни. Однако в ВОЗ заявили, что пока нет никаких доказательств того, что вирус стал менее опасным.

В то же время, медики объясняют скачок заболеваемости тем, что страны попросту начали делать больше тестов. А смертность падает, так как люди и врачи лучше осведомлены о COVID-19 и приступают к лечению еще на ранних стадиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВОЗ сказала, что заявления о факторах, которые якобы влияют на увеличение или уменьшение уровня смертности в разных странах мира при пандемии COVID-19, преждевременны.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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