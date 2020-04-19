Коронавирус хранили в сломанном холодильнике: мир шокировали фото из лаборатории Уханя

В Китайской прессе были опубликованы фото двухгодичной давности из научного центра в Ухане, который занимается исследованием вирусов.

Как передает Daily Mail, в 2018 году издание China Daily показало снимки, которые сейчас вызвали серьезные подозрения в сторону китайской стороны. Недавно это кадры начали вновь активно распространяться в сети.

В частности, был рассказ о хранилище образцов на полторы тысячи штаммов, который сопровождалось фото, на которых лаборантка открывала морозильную камеру с пробирками.

СМИ обратили внимание на ту деталь, что резинка по периметру дверцы морозильника, призванная обеспечивать герметичность камеры, явно отваливалась. В сети Китай подозревают в том, что именно это послужило причиной утечки коронавируса из лаборатории.

Как писал OBOZREVATEL, правительство Великобритании опасается, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории. Однако в Ухане вирусологии заявили, что никакого отношения к созданию коронавируса не имеют.

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