Коронавирус ворвался на популярные у украинцев курорты

Коронавирус добрался до двух популярных курортов – о первых случаях заражения заявили 10 марта в Турции и на Ямайке.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахретина Коджу, гражданин, который заболел, недавно ездил в одну из европейских стран.

При этом он не сообщил деталей об инфицированном, а также где именно был зафиксирован случай заражения. Коджа добавил, что мужчину изолировали, а за здоровьем его семьи и ближайшего окружения будут следить.

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По словам главы турецкого Минздрава, состояние инфицированного пока удовлетворительное. В ведомстве не ожидают распространения вируса, поскольку его диагностировали на ранней стадии.

На Ямайке коронавирус нашли у женщины, которая ездила в Великобританию. Как сообщается на сайте министерства здравоохранения страны, 9 марта она обратилась в органы здравоохранения, после чего была изолирована.

"Ямайка сегодня зафиксировала первый случай коронавируса, который был завезен в страну", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирус охватил популярную среди туристов курортную страну Таиланд.

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