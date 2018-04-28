Встреча лидеров Корей: Ким Чен Ына заподозрили в хитрой игре

Встреча лидеров Южной Кореи Мун Чжэ Ина и КНДР Ким Чен Ына может быть игрой Пхеньяна на снижение давления со стороны США и мирового сообщества.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко.

"Очень хочется верить, что все, что сейчас происходит на Корейском полуострове является искренним и приведет к миру в той части земного полушария. Но мы можем отметить, что еще год назад мы фактически все говорили о возможности ядерной войны. США угрожали уничтожением ядерного потенциала, а Корея (КНДР. – Ред.) угрожала ракетным ударом по Штатам в ответ. Такое нарастание напряжения было постоянным и внезапно происходит такая деэскалация", - отметил эксперт.

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Поэтому Кравченко считает, что имеют место определенные манипуляции со стороны Пхеньяна.

"К сожалению, я не верю в тот факт, что Северная Корея развивая агрессивную риторику в отношении западного мира, Южной Кореи, внезапно откажется от своего "особенного пути", и пойдет на полное примирение", - убежден международник.

При этом он подчеркнул пропасть в мировоззрении и экономике, которая существует по обе стороны 38-й параллели.

"Глава Северной Кореи не декларирует принципы, на которых он согласился бы на деэскалацию, на денуклеризацию и примирение. Поэтому очень много вопросов остается", - подытожил Кравченко.

Как сообщал "Обозреватель", накануне саммита стало известно, что КНДР якобы отказывается от дальнейших ядерных испытаний и закрывает главный испытательный полигон.

Также в КНДР сообщили, что Ким Чен Ын предложил приурочить освобождение трех американских граждан к встрече с главой США Дональдом Трампом.

Все эти договоренности были достигнуты в ходе секретного визита главы ЦРУ Майка Помпео в КНДР в качестве посланника президента Дональда Трампа ради встречи с Ким Чен Ыном.