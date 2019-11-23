Корабль России ворвался на территорию Швеции

Российский корабль нарушил территориальные морские воды Швеции.

Он подплыл к западу от Гётеборга, не имея на то соответствующего дипломатического разрешения. Об этом сообщается на сайте вооруженных сил Швеции.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 17 ноября. Военные доложили о том, что случилось, правительству, однако характеристики российского судна не были названы.

Иллюстрация НВ

Пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции Филипп Саймон отказался отвечать на уточняющие вопросы о корабле. "Мы внесли всю имеющуюся информацию в отчет, который передали в правительство Швеции", – цитирует его Svenska Dagbladet.

"Поскольку у судна не было действительного разрешения, вооруженные силы расценивают это как нарушение порядка доступа", – говорится в сообщении военных.

"Обычно мы не комментируем нарушения. Они могут быть разных видов, и это может быть государственной тайной", – заявил пресс-секретарь министра обороны Питер Хультквист.

Как писал OBOZREVATEL, в заливе Находка Приморского края РФ утром в субботу, 2 ноября, произошел взрыв газа на танкере "Залив Америка", следовавшего под российским флагом. В результате погибли три человека.

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